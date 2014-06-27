Розширено перелік одержувачів виплат сім'ям "Небесної сотні"

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів за підсумками зустрічі міністра соціальної політики Людмили Денісової з родинами загиблих та їхніми представниками.

За словами Денісової, уряд робить усе можливе, аби кожна родина загиблого отримала належну виплату і допомогу.

Крім того, за рішенням Кабміну Мінсоцполітики надано право самостійно приймати рішення в межах коштів, передбачених держбюджетом на такі виплати, щодо конкретних випадків кожної сім’ї. Зазначена норма стосуватиметься лише сімей тих загиблих, які включені до списку „Небесної сотні”.

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Денісова поінформувала, що доплата до пенсій у зв’язку із втратою годувальника відтепер становитиме 5 тис. грн на одного непрацездатного члена сім’ї, 6,5 тис. грн – на двох непрацездатних членів сім’ї, та 8 тис. грн - на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї.

У ході зустрічі також були обговорені питання про стан соціальних виплат і пенсій членам родин загиблих на Майдані, у тому числі родинам загиблих іноземців.

Денісова повідомила, що Мінсоцполітики відкрите до співпраці, і будь-які заяви, що надійдуть до міністерства від родин, які втратили близьких під час акцій протесту на Майдані, будуть розглянуті з урахуванням особливостей кожної родини.