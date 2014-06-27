У Дніпропетровську демонтували стелу з барельєфом Леніна

Як передає кореспондент УНІАН, гранітну стелу, розташовану в сквері на проспекті імені Кірова, підйомним краном демонтували і завантажили на автоплатформу.

«Ми не можемо зберігати і захищати чужих ідолів, і патріоти неодноразово намагалися його знищити. Що стосується цього місця, то оголошено конкурс на пам`ятник нашим землякам, загиблим у літаку Іл-76 під Луганськом», - повідомив керівник Штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза.

За даними міліції, стелу передано на зберігання управлінню комунального господарства Дніпропетровської міської ради.

Також, згідно з повідомленням управління МВС в області, місцеві жителі викликали міліцію, щоб не допустити демонтажу стели.

Читайте такожНа Херсонщині невідомі завалили один пам'ятник Леніну, а іншому відбили голову

Проте слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що демонтаж проводиться «з метою недопущення вандалізму і пошкодження стели Леніна» і за участю представників громади міста.

Планується, що стелу з барельєфом Леніна і написом «Перемога комунізму неминуча» буде передано Дніпропетровському історичному музею імені Дмитра Яворницького.