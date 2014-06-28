На віче на Майдані обговорять Угоду з ЄС і мирний план президента
21:40, 28 червня 2014Суспільство
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Завтра у Києві о 12.00 спільноти Майдану проведуть п'яте громадське Віче.
На віче обговорять асоціацію з ЄС і перемир'я на сході / Фото УНІАН
Як повідомляє Maidan Press Center, під час віче планують обговорити питання підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і продовження перемир'я на сході.
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Зі сцени Майдану будуть виступати представники батальйонів «Азов» і «Донбас», бійці яких прибудуть у Київ і приєднаються до учасників віче, представники Центральної ради сотень Майдану та громадські активісти.
Також на віче буде оголошено заяву спільнот Майдану і бійців батальйонів «Азов» і «Донбас» щодо ситуації на сході.
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