На віче на Майдані обговорять Угоду з ЄС і мирний план президента

21:40, 28 червня 2014
Суспільство
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Завтра у Києві о 12.00 спільноти Майдану проведуть п'яте громадське Віче.

На вече обсудят ассоциацию с ЕС и перемирие на востоке / Фото УНИАН

Як повідомляє Maidan Press Center, під час віче планують обговорити питання підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і продовження перемир'я на сході.

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Зі сцени Майдану будуть виступати представники батальйонів «Азов» і «Донбас», бійці яких прибудуть у Київ і приєднаються до учасників віче, представники Центральної ради сотень Майдану та громадські активісти.

Також на віче буде оголошено заяву спільнот Майдану і бійців батальйонів «Азов» і «Донбас» щодо ситуації на сході.

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