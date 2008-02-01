Черновецький може підвищити тарифи за парковку і в сто разів, але не зараз

Цього року влада Києва не підніматиме тарифи за паркування автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, перегляд тарифів можливий лише у наступному році. При цьому підвищення може бути «і в сто разів, в залежності від того, яка буде інфляція», сказала вона.

Також І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що нова система паркування в Києві впроваджуватиметься у три етапи.

Перший етап, який вже розпочався, - це впровадження талонів за паркування. На сьогоднішній день, за її словами, надруковано талони на лютий, що передбачають, відповідно, годинну оплату, денну та місячну. Талони трьох кольорів - червоні, жовті, зелені - залежно від зони паркування. Найдорожчі талони - червоні - коштують 7 грн. за годину паркування, 21 грн. - за день паркування і 294 - за місяць. Жовті – це, відповідно, 5 грн., 15 і 210 грн. Зелені - 3 грн., 9 і 126 грн.

Причому талон першої територіальної зони (червоний) дійсний для всіх зон; талон другої зони (жовтий) - для другої та третьої, а талон третьої територіальної зони (зелений) - тільки в цій зоні.

«Зараз буде 10 тис. талонів розповсюджено на суму близько 3 млн. грн. Ми плануємо, що ці талони розкупляться за місяць», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Реалізація абонементних талонів вже здійснюється у торговельній мережі «Київпастранс», «Союздрук», «Київський метрополітен», відділеннях зв’язку «Укрпошта» та на автозаправних станціях «КЛО ОЙЛ» та «Лукойл». Крім того, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, протягом лютого певна незначна частина талонів також буде реалізовуватись самими паркувальниками для зручності водіїв.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, талони будуть удосконалюватися.

Вона повідомила, що другий етап впровадження нової системи паркування - це оплата за допомогою SMS-повідомлень на номер 516. Зараз розробляється спеціальний знак, який свідчитиме про те, що водій користується цією системою оплати під час паркування. Цей знак, як і талон за паркування, кріпитиметься на лобовому склі машини. Паркувальник зможе елементарно перевірити, чи надійшло повідомлення про початок паркування, зателефонувавши до спеціального центру і назвавши номер автомобіля та номер паркувального майданчика.

Третій етап, як поінформувала І.КІЛЬЧИЦЬКА, це створення паркувальних майданчиків, на яких працюватимуть паркомати, тобто на в’їзді до майданчиків будуть встановлені автоматичні в’їзні-виїзні шлагбауми. Таких паркувальних майданчиків у Києві передбачено близько 30, і влаштовані вони будуть у місцях, де багато автотранспорту, наприклад, поблизу вокзалів.

Щодо контролю за сплатою за паркування, то І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що у випадках, коли водій більш як на 5 хвилин покинув свій автомобіль і не залишив на лобовому склі паркувальний талон, або якщо цей талон прикріплено так, що не можна його прочитати, буде застосовано систему блокування коліс. Розблокування коліс коштуватиме 100 грн.

В Києві, за даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, на сьогоднішній день працює три мобільні бригади, які займаються блокуванням коліс авто за викликом паркувальників. Для Києва закуплено всього 300 систем блокування. І кількість блокувальних засобів планується збільшувати з часом.

З тим, щоб унеможливити зловживання з боку бригад блокування коліс або паркувальників, будуть, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, організовані спеціальні рейди з перевірки їхньої роботи. Крім того, буде організовано три-чотири бригади відеоспостереження за їх роботою, для чого залучатимуться приватні фірми. До того ж, як зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, і паркувальники, і працівники бригад з блокування коліс надаватимуть щоденні звіти щодо тої роботи, яка ними виконана.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що безкоштовне паркування в місті матимуть певні категорії інвалідів та ветерани. При цьому вона підкреслила, що на автомобілі мешканця столиці, який має пільгову оплату за паркування, обов’язково повинен буди відповідний знак. Ця людина має бути за кермом особисто і мати при собі посвідчення інваліда чи ветерана.