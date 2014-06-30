У Севастополі мітингували проти корупції

У мітингу взяли участь прихильники російської політичної партії "Народ проти корупції", представники козачої громади "Соболь", підприємці, представники Севастопольського інституту банківської справи (СІБС), студенти, пенсіонери, а також колишній президент Криму Юрій Мєшков, пише Крым.Реалии.

Учасники мітингу тримали в руках прапори своїх організацій і гасла, що закликали до припинення рейдерського захоплення СІБС.

У своєму виступі на мітингу голова козачої громади "Соболь" Володимир Тюнін заявив, що за чотири місяці російської влади в Севастополі "проти корупції не було зроблено нічого".

Він також розкритикував рішення виконуючого обов'язки губернатора Севастополя Сергія Меняйла, який заборонив будівництво в місті.

"Якщо ти заборонив щось, ти повинен запропонувати альтернативу", - сказав з цього приводу Тюнін на адресу губернатора.

Лідер козачої громади також заявив, що в Севастополі зростають тарифи і ціни, загострилися проблеми з роботою, а обіцяного переформатування влади так і не відбулося.

У свою чергу, колишній президент Криму Юрій Мєшков в своєму виступі на мітингу розкритикував політиків, які були при владі в українські часи, і входять у владу в нинішньому Криму.

З цього приводу Мєшков завив, що перевертні "миттю скочили на поїзд, який відвіз їх до Москви".

Говорячи про розпочату передвиборну кампанію в Криму, екс-президент Криму сказав, що "збіговисько мерзотників знову зібралося у владу".

Цю тему продовжив представник козачої громади "Соболь" Сергій Кисельов, який заявив, що "Партія регіонів вже успішно пролізла в усі структури влади в Севастополі".