У Карпатах через сильні дощі можливе сходження селевих потоків

Державна служба з надзвичайних ситуацій України не виключає формування селевих потоків у гірських районах Львівської та Івано-Франківської областей через сильні дощі.

Як зазначається у повідомленні ДСНС, розміщеному на сайті відомства, «1 липня у річках басейнів Сяну, Дністра у межах Львівської та Івано-Франківської областей очікується формування швидкоплинних дощових паводків з підйомом води на 0,5-1,5 м вище за рівень, зафіксований на 8-му ранку 30 червня. Вночі і вранці 1 липня за дуже сильних дощів можливо формування значного скісного стоку, у горах існує загроза формування селевих потоків».

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