Рятувальники розшукали туристів, які заблукали на Львівщині, одина людина була важко травмована

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня о 10.46 до Сколівського відділу ГУ ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення про те, що 29 червня у лісі поблизу села Коростів Сколівського району заблукала група туристів зі Львова у складі 4-х осіб.Читайте такожРятувальники знайшли чотирьох туристів з Запоріжжя, які заблукали у Карпатах

Цього ж дня працівниками Славської пошуково-рятувальної групи ГУ ДСНС України у Львівській області заблукалих туристів було знайдено. Серед туристів був травмований 25-річний чоловік, який під час перебування у лісі отримав травму голови, розрив стопи та забій грудної клітки.

Потерпілому надано першу медичну допомогу та о 19.30 30 червня всіх туристів було виведено з лісу і передано працівникам медичної служби та міліції.