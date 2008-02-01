Ющенко: тримати в кишеньковому режимі орган з ядерної безпеки все ризикованіше

У Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликає тривогу безпека експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків буде одним із головних на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Президент відзначив низьку культуру безпеки на енергоблоках і вибірковий аналіз порушень у роботі енергоблоків, що, на його думку, свідчить «про поверхневе відношення в деяких випадках до безпеки з боку всіх ланок системи управління і контролю за ядерною безпекою на АЕС».

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав про події, що сталися на третьому енергоблоці Південно-Української АЕС, а також на Хмельницькій АЕС. Ці факти, за словами Президента, свідчать «про недбале ставлення керівництва АЕС і органів державного управління до відповідних норм безпеки».

«Я схилятиму РНБО сьогодні до того, що ситуація вимагає невідкладних заходів з відновлення компетентного керівництва органів регулювання ядерної безпеки і подальшого системного перетворення цього органу на дійсно компетентний, ефективний і незалежний орган регулювання ядерної і радіаційної безпеки… Тримати в кишеньковому режимі орган з ядерної безпеки стає з кожним випадком все ризикованіше», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, третій енергоблок Південно-Української АЕС знаходився в середньому плановому ремонті з 9 жовтня по 5 грудня 2007 р.

Другий енергоблок Хмельницької АЕС був відключений від мережі для проведення середнього планового ремонту 24 грудня. Станом на 30 січня, на енергоблоці продовжувалися ремонтні роботи.

Функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни, покладені на НАЕК «Енергоатом».