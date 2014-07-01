У Черкаській області дефіциту солі немає - ОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаської облдержадміністрації, за інформацією державного підприємства «Артемсіль», чутки про припинення чи зменшення поставок продукції підприємства - безпідставні.

Це підтверджує і представник підприємства у Черкаській області, депутат Черкаської міської ради Андрій Більда.

За його словами, черкащани активно почали скуповувати сіль, однак потреби у запасах цього продукту немає.

Читайте також"Артемсіль" працює як звичайно, відвантаження продукції навіть зросло - директорЗа його словами, ДП «Артемсіль» нині працює у звичайному режимі, поставки продукції в усі області України відбуваються за планом, а потреби споживачів задовольняються своєчасно і у повному обсязі. Видобуток та реалізація продукції підприємства у червні 2014 практично залишається на рівні аналогічного періоду минулого року, що абсолютно дозволяє забезпечити потреби ринку.

Також він зазначив, що ціна на сіль підніматися не буде. Більш того, ДП «Артемсіль» зараз працює в більш потужному режимі – у три зміни, аби забезпечити ажіотажний попит.

Як повідомляв УНІАН, жителі Черкас за тиждень скупили місячну норму солі - 1,5 тис. тонн.

26 червня представник ДП «Артемсіль» у Черкаській області Андрій Більда, у Черкасах на складах постійно зберігається двомісячний запас солі. І зараз солі на складах у Черкасах вистачає.

За його словами, ажіотажний попит у населення на сіль виник через повідомлення у соцмережах та деяких ЗМІ про те, що завод «Артемсіль», який знаходиться в Донецькій області, нібито, підірвали терористи.

Ажіотажний попит на сіль виник у також у Полтавській та Сумській областях.

Водночас, ДП «Артемсіль» опублікувало на своєму сайті заяву, що підприємство працює в звичному режимі, поставки здійснюються у всі регіони України. За словами гендиректора підприємства Олександра Степаненка, обсяги відвантаження продукції навіть збільшилися: якщо на початку червня випускали 25 вагонів, то зараз – 125-130 вагонів, і на даний момент підприємство має всі передумови виконання заявок на відвантаження соли до кінця червня 2014 року.