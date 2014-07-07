На Майдані Незалежності сталася перестрілка: є поранені
01:28, 07 липня 2014Суспільство
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На столичному Майдані Незалежності сталася перестрілка між особами, які продовжують залишатися на ньому і називають себе самообороною Майдану
На Майдані Незалежності сталася перестрілка: є поранені / Фото: УНІАН
Як повідомили у столичному главку міліції, сьогодні близько півночі між особами, які перебувають на Майдані Незалежності і називають себе учасниками самооборони виник конфлікт, який переріс у перестрілку.
За даними міліції, одну людину з вогнепальними пораненнями госпіталізовано.
На місце події виїхали правоохоронці для з'ясування причин та обставин інциденту і для затримання осіб, які брали в ньому безпосередню участь.
За даними користувачів соцмереж, внаслідок сутички загинуло три особи.
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