На Майдані Незалежності сталася перестрілка: є поранені

01:28, 07 липня 2014
Суспільство
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На столичному Майдані Незалежності сталася перестрілка між особами, які продовжують залишатися на ньому і називають себе самообороною Майдану

Фото: УНИАН


Як повідомили у столичному главку міліції, сьогодні близько півночі між особами, які перебувають на Майдані Незалежності і називають себе учасниками самооборони виник конфлікт, який переріс у перестрілку. 

За даними міліції, одну людину з вогнепальними пораненнями госпіталізовано.

На місце події виїхали правоохоронці для з'ясування причин та обставин інциденту і для затримання осіб, які брали в ньому безпосередню участь.

За даними користувачів соцмереж, внаслідок сутички загинуло три особи.

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