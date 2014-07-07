На Майдані Незалежності сталася перестрілка: є поранені



Як повідомили у столичному главку міліції, сьогодні близько півночі між особами, які перебувають на Майдані Незалежності і називають себе учасниками самооборони виник конфлікт, який переріс у перестрілку.

За даними міліції, одну людину з вогнепальними пораненнями госпіталізовано.

На місце події виїхали правоохоронці для з'ясування причин та обставин інциденту і для затримання осіб, які брали в ньому безпосередню участь.

За даними користувачів соцмереж, внаслідок сутички загинуло три особи.