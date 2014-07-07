У двох районах Донецька вночі стріляли – міськрада
11:28, 07 липня 2014Суспільство
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У Донецьку в ніч із 6 на 7 липня, за повідомленнями жителів, лунали постріли в Калінінському і Кіровському районах міста, повідомляє прес-служба Донецької міськради.
В Донецьку стріляли / УНІАН
Водночас, як повідомили в мерії, станом на 9:30 у Донецьку тихо.
Про це пише "Радіо Свобода".
«Працюють комунальні служби. На міські автомагістралі у повному складі вийшов громадський транспорт. Проблем із продовольчим забезпеченням у місті немає», – йдеться в повідомленні.
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Водночас у мерії наголошують, що ситуація в місті стабільно напружена.
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