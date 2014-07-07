Насоси на подачу води в Слов'янськ та Краматорськ вже працюють - ДТЕК
Співробітники ДТЕК сьогодні, 7 липня, відновили енергопостачання насосних підстанцій, які подають воду в Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку.
Про це повідомили в прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК).
Так, відновлена робота високовольтної лінії Бантишево - Райгородська і Райгородська - СлавТЕС. Це дозволило подати напругу на насосні станції, що забезпечують питною водою міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку. Також було подано напругу на обладнання Слов'янської теплоелектростанції.
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8-9 липня персонал «Донецькобленерго» (ДТЕК) планує відновити роботу підстанції 110 кв Слов'янськ-Північна, що дозволить дати електроенергію жителям Слов'янська.
Також у найближчі дні енергетики планують відновити високовольтні лінії, що живлять підйом №1 і № 2 каналу «Сіверський Донець - Донбас».
У повідомленні зазначили, що величезну допомогу персоналу енергетикам надають фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій, які знаходять і знешкоджують вибухові пристрої, які знаходяться поблизу електрообладнання.