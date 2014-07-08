Порошенко підписав закон щодо соціального захисту сімей загиблих учасників АТО

Відповідним законодавчим актом поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.Читайте такожГПУ зобов’язала прокурорів посилити правовий і соцзахист військових та їх сімей

Зазначений закон Верховна Рада України ухвалила 19 червня.