Порошенко підписав закон щодо соціального захисту сімей загиблих учасників АТО
10:22, 08 липня 2014Суспільство
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1538-VII «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», повідомляється на сайті глави держави.
Порошенко підписав закон щодо соціального захисту сімей загиблих учасників АТО / Фото: УНИАН
Відповідним законодавчим актом поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.Читайте такожГПУ зобов’язала прокурорів посилити правовий і соцзахист військових та їх сімей
Зазначений закон Верховна Рада України ухвалила 19 червня.
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