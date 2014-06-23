Рада ЄС: Україна переходить до другої стадії лібералізації візового режиму
ЄС ухвалив рішення про перехід України до виконання другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні в Люксембурзі в ході засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
«Рада поділяє аналіз, згідно з яким Україна виконала всі показники, встановлені в рамках першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму та приймає рішення розпочати оцінку виконання показників, встановлених в рамках другого етапу.
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Це підкреслює необхідність повного та ефективного здійснення всіх цих показників під час другій фази», - йдеться в рішенні Ради ЄС.
У цьому зв’язку Рада очікує, що Комісія якомога швидше надасть оцінку можливої міграції та впливу на безпеку ЄС подальшої лібералізації візового режиму для України.
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«Рада запрошує Комісію продовжити підтримувати Україну в реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму, а також продовжувати звітувати про його здійснення з метою прийняття рішення про виконання всіх контрольних показники», - зазначається в рішенні.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня єврокомісар Сесілія Малстром запропонувала Єврокомісії перейти до другої - останньої - фази Плану дій щодо візової лібералізації, після завершення якого громадяни України зможуть їздити до країн ЄС без віз.
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27 травня в Представництві ЄС в Україні повідомили, що Єврокомісія схвалила рішення про перехід України до другої фази лібералізації візового режиму з Євросоюзом.
Як зазначалося в повідомленні, Єврокомісія дійшла висновку, що Україна створила всі необхідні законодавчі, політикові та інституційні рамки та досягла відповідності вимогам першої фази візового діалогу. А тому можна розпочинати другу фазу, в рамках якої Європейська комісія перевірятиме виконання всіх цих правил.