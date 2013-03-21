Єврокомісія оприлюднила офіційну статистику щодо шенгенських віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Зокрема, він зазначив, що Європейська комісія оприлюднила офіційні статистичні дані щодо оформлення шенгенських віз громадянам України у 2012 році.

Так, за даними Єврокомісії, кількість візових відмов зменшилася із 3,3% у 2011 році до 2,03% в 2012 році. При цьому помітним є суттєве зменшення кількості візових відмов окремими державами-членами ЄС у 2012 році в порівнянні з 2011 роком: Італією - з 8,49% до 4,94%, Бельгією - з 7,17% до 4,38%, Іспанією - з 5,05% до 0,29%, Естонією - з 4,37% до 2,78%, Францією - з 1,99% до 0,78%.

У порівнянні з 2011 роком загальна кількість виданих шенгенських віз збільшилася на 173 тис. у 2012 році і досягла 1,28 млн віз. При цьому консульськими установами Греції в Україні в 2012 році оформлено 128 тис. віз, що удвічі перевищує показники попереднього року; у консульських установах Польщі кількість оформлених віз зросла на 77 тис. - до 447,8 тис.; Іспанії - на 25 тис. - до 78,1 тис.; Угорщини - на 13 тис. - до 136,2 тис.; Литви - на 4 тис. - до 25,6 тис. Частка багаторазових віз перевищила показники минулих років і досягла 38,5% (у 2011 році - 35,5%).

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«МЗС України вітає позитивну динаміку імплементації європейською стороною угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз», - сказав Є.Перебійніс.

Він зазначив, що в міністерстві сподіваються на схвалення Європейською комісією уніфікованого переліку документів, що мають подаватися громадянами України до консульських установ держав-членів ЄС на території України для оформлення віз. Крім того, МЗС сподівається на забезпечення належного контролю з боку консульських установ держав-членів ЄС діяльності візових посередників, а також забезпечення можливості альтернативного прямого доступу заявників до консульських установ.

Також в МЗС сподіваються на подальше збільшення питомої ваги багаторазових віз терміном дії від 2 до 5 років для громадян України з позитивною візовою історією.

В МЗС розраховують і на завершення Європейським Союзом виконання процедур, необхідних для набрання чинності угодою між Україною та ЄС про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року.

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Крім того, в зовнішньополітичному відомстві сподіваються на ухвалення європейською стороною рішення про перехід до виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України, а також запровадження для громадян України безвізового режиму, які тільки будуть виконані необхідні умови.