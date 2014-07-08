В квартирі багатоповерхового будинку в Запоріжжі вибухнув боєприпас
16:29, 08 липня 2014Суспільство
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У Запоріжжі стався вибух у квартирі на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухнув боєприпас.
У квартирі, де стався вибух, вибиті вікна на кухні і в кімнаті, також повністю зруйнований балкон. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло в міліцію близько 9.30 від жителів вулиці Рубана, 25 Хортицького району міста. Попередня версія - в приміщенні стався вибух боєприпасу, повідомили в міліції.
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