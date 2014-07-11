Львів у серпні-вересні очікує на нову хвилю переселенців з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відеомосту у львівському прес-клубі між Львовом і Дніпропетровськом на тему: «Переселенці зі сходу: дніпропетровська і львівська формули вирішення проблеми» повідомила голова громадського руху «Кримська хвиля», представник «КримSOS» Оксана Новікова.

Вона уточнила, що на даний час попередні запити на переселення у Львів отримано від 30 осіб-викладачів і 90 підприємців.

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Громадський активіст також додала, що на 80-100% на півострові будуть звільнені викладачі кримськотатарської національності, а також ті, хто не отримав російський паспорт. З Криму у Львів, за інформацією активістки, приїдуть також особи, які мають дітей-абітурієнтів та дітей призовного віку, які не хочуть служити в російській армії.

Новікова наголосила, що «в Криму насувається нова хвиля репресій».