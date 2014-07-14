На одеському кінофестивалі провели аукціон на підтримку постраждалих в зоні АТО 11 липня

У рамках 5-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) відбувся перший добродійний аукціон на підтримку постраждалих у зоні проведення антитерористичної операції в Луганській області 11 липня - в день відкриття фестивалю.

Як передає кореспондент на аукціоні, що відбувся ввечері 13 липня, було виставлено 7 лотів.

Зокрема, за перший лот - чорно-біле плаття від дизайнера 5-го ОМКФ Лілії Пустовіт – вдалося підняти ціну з 8 тис. грн до 9,5 тис. грн. Це одне з семи платтів капсульної колекції, створеної Пустовіт спеціально для фестивалю, придбала президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

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Найдорожчий лот – кулон «Ангел» ювелірного будинку Оberig – було продано за стартовою ціною 20 тис. грн. Ця прикраса, зроблена з білого золота 18 карат з діамантами, сапфірами і рубінами, виконана в єдиному екземплярі.

Два квитки на балетну прем'єру The Great Gatsby, що відбудеться в жовтні в Києві, при стартовій ціні 8 тис. грн, продано за 10 тис. грн. Володар цього лота також отримав право потрапити за лаштунки і одержати автографи «зірок». Як ще один лот розігрувався статус віп-гостя Ukrainian Fashion Week – захід відбудеться восени 2014 року. При стартовій ціні 12 тис. грн сертифікат "пішов" за 13 тис.

Фотосесія для приватного портфоліо, зроблена журналом «ELLE-Україна» на вибір – в Нью-Йорку, Парижі, Лондоні або Києві - при старті 10 тис. грн продана за 11,5 тис. грн.

Крім того, розігрувався келих ручної роботи, інструктований кристалами Swarovski та прикрашений платиновим обідком. Як заявив ведучий аукціону, партія цих виробів Stella Artois Chalice виготовлена в Туреччині, звідки вони були направлені до Австрії, де в майстерні Swarovski їх прикрасили кристалами. Згодом келихи відправили до 30 країн світу, до України їх доставлено 10. На торгах в Одесі келих продали за 6,5 тис. грн (старт – 5 тис. грн).

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Найбільший інтерес гостей аукціону викликав останній лот – сюрприз від ОМКФ. Торги відбувалися «всліпу» - потенційні покупці не знали, за що збираються заплатити. Початкову вартість в 5 тис. грн вдалося підняти до 15 тис. Як виявилось, лот складається з двох частин. Перша – керамічна статуетка «Золотий Дюк» (аналог офіційного призу ОМКФ), зроблена художником-керамістом Сергієм Герасименком (Київ). Друга – право вийти на сцену 19 липня для вручення призу за кращу акторську роботу в Національному конкурсі 5-го ОМКФ. Всі лоти продавалися з кроком – 500 грн. Виняток – золотий кулон, де пропонувалося підняти ціну відразу на 1 тис.

Як пояснила УНІАН Тігіпко, перший добродійний аукціон, проведений в рамках фестивалю, організований добродійною організацією «Покоління. ЮЕЙ», журналом «ELLE-Україна і національним тижнем моди Ukrainian Fashion Week.

«Виставлені лоти, які надані, так чи інакше тими, хто пов'язаний з фешн-індустрією. Всі виручені кошти підуть на підтримку сім'ям, які втратили годувальника, постраждали від подій 11 липня, що відбулися на сході України», - сказала президент ОМКФ.

За словами голови оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської, традиція подібних аукціонів є на багатьох кінофестивалях.

«Сподіваюся, що це – не останній аукціон і він буде проводитись регулярно. Ще одна важлива особливість - ми запропонували те, що важко купити за гроші. Наприклад, можна купити фотосесію для себе, але фотосесію, авторами якої стануть фотографи, стилісти, які тільки-но працювали, скажімо, з Милою Йовович. Можна купити квитки на балет The Great Gatsby, але потрапити за лаштунки, одержати автографи солістів балету – це, погодьтеся, складна річ», - сказала Данилевська.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційного центру РНБО, впродовж 11 липня на сході України терористичні угруповання 17 разів обстрілювали блокпости і позиції сил АТО, внаслідок чого п'ять військовослужбовців Збройних сил загинули, 27 - одержали поранення.

Обстріл позицій ЗСУ було здійснено в районах Луганська, Кірова, Олександрівки, Свердловська, Зеленопілля, Дьякова, Мариновки та в інших місцях.

П'ятий Одеський міжнародний кінофестиваль проходить в Одесі з 11 по 19 липня.