Львівщина вже прийняла понад 4,5 тис. переселенців з Криму та зони АТО

Про це повідомила УНІАН головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ Головного управління державної міграційної служби у Львівській області Світлана Хитрова.

Вона зазначила, що станом на 15 липня у Львівській області перебувають 3294 мешканці Криму, із яких 2094 дорослі, переважно жінки, та 1200 – діти. Із Донецької області на Львівщину вже прибули 922 особи, із Луганської – 379 осіб.

ГУ ДМС України у Львівській області за час вимушеної міграції переселенців надало їм 750 адміністративних послуг.

В основному це виготовлення та внесення змін до документів для виїзду за кордон та реєстрація місця перебування. 35 паспортів громадян України виготовлено замість утрачених, здійснено 71 вклейку фотокарток у зв’язку із досягненням віку.

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ГУ ДМС України у Львівській області на базі «Паспортного сервісу» відкрило кімнату допомоги вимушеним переселенцям. Саме працюють представники органів соціального захисту та міграційної служби.

Питання тимчасової реєстрації у Львівській області вирішили здійснювати через Центр допомоги бездомним.

Рішенням голови Львівської ОДА печатки про реєстрацію будуть ставити не в паспорт, а в тимчасові талони. Ця форма не передбачена чинним законодавством, але буде здійснена з міркувань безпеки. Адже внесення таких відомостей в український паспорт наражає тимчасових переселенців на переслідування у разі відвідування ними Криму та зони АТО.