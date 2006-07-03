У Миколаївській області розбився вертоліт: пілот загинув

У Миколаївській області розбився молдавський вертоліт. Пілот загинув.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Миколаївській області, повідомлення про падіння вертольоту КА-26 №ЕR 19358, який належить фірмі „Агроавіа - Кишинів” (м. Кишинів) надійшло сьогодні о 7.30 від міліціонерів, які охороняли поле.

За їхніми словами, вертоліт проводив роботи зі зрошування полів і біля високовольтної лінії електропередач гвинтом зачепився за проводи. Вертоліт відразу спалахнув і, втрачаючи висоту, впав на поле у 3-х кілометрах від селища Підгородня Первомайського району Миколаївської області.

Рятувальники, які приїхали на місце пригоди, серед уламків охопленого полум’ям вертольота знайшли понівечене тіло 46-річного пілота.

В результаті аварії були обірвані 2 лінії електропередач 35 кВ, які живили підстанцію у с. Синюшин брід, виведені з ладу 6 фідерів та 23 трансформаторні підстанції у двох населених пунктах Первомайського району.

На місці події працювали співробітники МНС та міліції Первомайського району. Обставини трагедії встановлюватимуть відповідні служби. Роботи щодо відновлення електроспоживання проводяться двома бригадами обленерго.