Порошенко висловив співчуття главам держав, громадяни яких загинули на борту Boeing-777

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття главам держав, громадяни яких загинули в результаті трагедії, що сталася з літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» над Україною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент України висловив співчуття генерал-губернатору Австралійської Співдружності Пітеру Косгроуву, королю бельгійців Філіпу, королеві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизаветі ІІ, президенту Республіки Індонезія Сусіло Бамбангу Юдхойоно, генерал-губернатору Канади Девіду Ллойду Джонстону, федеральному президенту Федеративної Республіки Німеччина Йоахіму Гауку, генерал-губернатору Нової Зеландії Джерремі Метепераю, президенту Республіки Філіппіни Беніньйо Сімеону Акіно ІІІ.

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На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

На сьогодні, за даними ДСНС, знайдено 186 тіл.