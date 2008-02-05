На шахті у Донецьку можливий вибух?

У Донецьку розпочала роботу комісія з розслідування причин пожежі на шахті "Куйбишевська".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального облуправління Держгірпромнагляду, керівник комісії, заступник начальника Теруправління Вячеслав КОРОЛЬ зазначив, що "в умовах, коли аварія прийняла затяжний характер, роботи з її ліквідації мають вестися згідно з "Правилами безпеки" і за проектом ліквідації аварії".

У прес-службі відзначили, що з початку 2008 року на шахті вже двічі інспектори гірничотехнічної інспекції проводили обстеження. За результатами перевірок через виявлені порушення припинялися роботи в конвеєрному ухилі №5 і заборонявся спуск-підйом людей кліттю підйомної установки.

"До адміністративної відповідальності притягувалися головний механік шахти і начальник ділянки конвеєрного транспорту. У жовтні 2007 року через відсутність води в протипожежному ставку також припинялося ведення робіт у конвеєрному уклоні №5, і був оштрафований начальник водовідливу і протипожежного захисту", - повідомили в прес-службі.

Шахта "Куйбишевська" введена в експлуатацію в 1939 році з проектною потужністю 500 тис. тонн вугілля на рік. У 1972 році проведена реконструкція підприємства. На даний час промислові запаси вугілля шахти становлять 15 млн. тонн, виробнича потужність - 140 тис. тонн на рік. Шахта відноситься до надкатегорійних за газовим чинником. Пласт вугілля К8, який відпрацьовується в даний час, є небезпечним з пилу, не схильний до самозаймання, безпечний за викидами вугілля і газу.

Як повідомляв УНІАН, о 8 год. 45 хв. 4 лютого на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. Займання виникло в конвеєрному ухилі пласта К8. За попередньою інформацією, зайнявся барабан приводної станції. На момент займання в шахті перебувало 108 чоловік . Всі гірники, окрім одного, були благополучно евакуйовані з шахти. Доля одного з гірників залишається невідомою. Гірничорятувальники планували здійснити ізоляцію ділянки, що горить, проте вимушені припинити роботи і відійти на безпечну відстань через збільшену концентрацію метану.