Померла найбагатша людина Німеччини
11:19, 22 липня 2014Суспільство
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Найбагатша людина Німеччини, засновник мережі дискаунтерів Aldi Карл Альбрехт (№23 в глобальній версії мільярдерів за версією американського Forbes, статок - $25,9 млрд) помер у віці 94 років.
Карл Альбрехт / leipzig-liest.de
Про це повідомляє американський Forbes.
Про смерть Карла Альбрехта повідомили 21 липня 2014 року - в день його похорону. Раніше німецькі ЗМІ писали, що Карл давно відійшов від справ, а управління торговою імперією ще до смерті Тео Альбрехта була передане його синові Карлу. Дохід компанії в даний час оцінюється в €53 млрд.
Читайте такожАзія випередила Північну Америку за кількістю мільярдерівКарл Альбрехт заснував бакалійну лавку Aldi зі своїм братом Тео в 1948 році, в місті Рурхе. До 1950-х років вони вже володіли мережею супермаркетів в Рурському регіоні. До кінця 1960-х років мережа супермаркетів розширилася до декількох сотень, брати стали відкривати магазини за кордоном.
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