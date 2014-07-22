Померла найбагатша людина Німеччини

Про це повідомляє американський Forbes.

Про смерть Карла Альбрехта повідомили 21 липня 2014 року - в день його похорону. Раніше німецькі ЗМІ писали, що Карл давно відійшов від справ, а управління торговою імперією ще до смерті Тео Альбрехта була передане його синові Карлу. Дохід компанії в даний час оцінюється в €53 млрд.

Читайте такожАзія випередила Північну Америку за кількістю мільярдерівКарл Альбрехт заснував бакалійну лавку Aldi зі своїм братом Тео в 1948 році, в місті Рурхе. До 1950-х років вони вже володіли мережею супермаркетів в Рурському регіоні. До кінця 1960-х років мережа супермаркетів розширилася до декількох сотень, брати стали відкривати магазини за кордоном.