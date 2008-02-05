Президент Асоціації українських банків негативно оцінює вступ України до СОТ
"Український ринок зданий іноземцям"
Президент Асоціації українських банків (АУБ) Олександр СУГОНЯКО негативно оцінює наслідки вступу України до Світової організації торгівлі для економіки країни.
Про це він заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.
На його думку, вступ дол. СОТ матиме негативні наслідки, особливо для виробників продукції з високим ступенем переробки.
«Мене не тішить те, що Україна стала членом СОТ. Скоріше, навпаки, - сказав О.СУГОНЯКО. - Це також відноситься і до банківського ринку. Ми його «здали». Для чого було вступати до СОТ - не знаю. Український ринок зданий іноземцям» (з моменту вступу до СОТ в країні починає діяти норма закону "Про банки і банківську діяльність", згідно з якою в Україні буде дозволено відкриття філіалів іноземних банків - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, Генеральна рада Світової організації торгівлі на своєму засіданні в Женеві схвалила вступ України до СОТ. Повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації протоколу у Верховній Раді. Україна повинна ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року.