В Голосіївському районі Києва маршрутка врізалась в опорний стовп (фото)
16:49, 24 липня 2014Суспільство
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У Голосіївському районі столиці маршрутне таксі врізалось в опорний стовп.
фото Facebook Микола Даневич
"Голосіївському районі на проспекті 40-річчя Жовтня/пров.Ужгородський трапилась аварія – маршрутне таксі №416 врізалось в опорний стовп, багато постраждалих. Обставини аварії з’ясовуються", - написав на своїй сторінці у соцмережі голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Микола Даневич.
фото Facebook Микола Даневич
За його інформацією, загиблих в наслідок аварії немає. "Наразі, розміщуємо постраждалих у лікарнях міста. Серед постраждалих є співробітники Голосіївської райдержадміністрації. Взяли на контроль всіх постраждалих у цій аварії", - зазначив Микола Даневич.
фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич
Через деякий час голова райдержадміністрації повідомив, що деяким постраждалим наразі роблять операції.
фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич
фото Facebook Микола Даневич
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