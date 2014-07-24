В Голосіївському районі Києва маршрутка врізалась в опорний стовп (фото)

"Голосіївському районі на проспекті 40-річчя Жовтня/пров.Ужгородський трапилась аварія – маршрутне таксі №416 врізалось в опорний стовп, багато постраждалих. Обставини аварії з’ясовуються", - написав на своїй сторінці у соцмережі голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Микола Даневич.

За його інформацією, загиблих в наслідок аварії немає. "Наразі, розміщуємо постраждалих у лікарнях міста. Серед постраждалих є співробітники Голосіївської райдержадміністрації. Взяли на контроль всіх постраждалих у цій аварії", - зазначив Микола Даневич.

Через деякий час голова райдержадміністрації повідомив, що деяким постраждалим наразі роблять операції.