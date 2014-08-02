МЗС рекомендує українцям не їздити у Румунію
03:25, 02 серпня 2014Суспільство
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Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Румунії у зв’язку з повінню.
МЗС рекомендує українцям не їздити у Румунію / ru.euronews.com
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.
”У зв’язку із оголошеним у Румунії підвищеним рівнем небезпеки, спричиненим значними опадами в повітах Краш-Северін, Мехедінць та Долж, а також повенями у басейнах річок повітів Олт, Телеорман, Арджеш та Вилча, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання вищезазначених повітів до нормалізації метеорологічної ситуації”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, південь Румунії накрила повінь. Через зливи, які тривають кілька днів, евакуйовано сотні місцевих жителів. Повідомляється також про кількох загиблих та зниклих безвісти. В деяких районах найближчими днями очікуються ще сильніші зливи.
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