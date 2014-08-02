МЗС рекомендує українцям не їздити у Румунію

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

”У зв’язку із оголошеним у Румунії підвищеним рівнем небезпеки, спричиненим значними опадами в повітах Краш-Северін, Мехедінць та Долж, а також повенями у басейнах річок повітів Олт, Телеорман, Арджеш та Вилча, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання вищезазначених повітів до нормалізації метеорологічної ситуації”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, південь Румунії накрила повінь. Через зливи, які тривають кілька днів, евакуйовано сотні місцевих жителів. Повідомляється також про кількох загиблих та зниклих безвісти. В деяких районах найближчими днями очікуються ще сильніші зливи.