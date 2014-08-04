У центрі Миколаєва затримали чоловіка з гранатою

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, увечері 3 серпня до міліції надійшов сигнал від продавця магазина на вул. Потьомкінській.

56-річна жінка повідомила, що біля закладу у стані алкогольного сп'яніння перебуває невідомий чоловік, в руках у якого предмет, зовні схожий на гранату.

"На місце негайно прибув наряд роти спеціального призначення. Правоохоронці затримали і знезброїли чоловіка", - повідомили у міліції.

Працівники вибухотехнічної служби вилучили дві бойові гранати «РГД», які передано на експертизу.

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39-річного чоловіка для подальшого розгляду було доставлено до Центрального райвідділу міліції.

Слідчим відділенням розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами» і ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство». Ведеться слідство.