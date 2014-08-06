У Донецьку озброєні невідомі з гаража театру викрали мікроавтобус і тягач – міліція
08:56, 06 серпня 2014Суспільство
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У Донецьку озброєні невідомі з гаража театру викрали пасажирський мікроавтобус і вантажний тягач.
В Донецке вооруженные неизвестные из гаража театра похитили микроавтобус и тягач – милиция
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, невідомі в камуфляжі, частина яких була озброєна автоматами, викрали з гаража національного академічного музично-драматичного театру пасажирський мікроавтобус ГАЗ-33021 і тягач.Читайте такожУ Донецькій області за минулу добу викрадено 54 автомобіля
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене організованою групою) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.
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