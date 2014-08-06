5 серпня понад півтисячі осіб виїхали "зеленим коридором" із Луганська

Луганськ 5 серпня "зеленим коридором" змогли залишити 507 мирних жителів.

Як повідомила УНІАН прес-служба обласної державної адміністрації, з Луганська до Щастя вчора виїхали 507 чоловік 104 автомобілями. Таким чином, з початку роботи коридору місто змогли залишити вже майже 2,5 тисячі жителів.

З питань роботи гуманітарного коридору можна звертатися телефоном на номер "гарячої лінії" для допомоги біженцям (розміщення, харчування ) в Сватовому - (050) 159-12-94.

Читайте такожНаступ сил АТО на Луганськ і Донецьк не буде анонсовано

Для забезпечення безпеки мирного населення, що залишає зону АТО, пересування жителів із Щастя організовано колонами під захистом силових структур і спецпідрозділів України.

Як повідомляв УНІАН, 1 240 чоловік виїхали з Луганська гуманітарним коридором 2-4 серпня.