У Харкові між активістами Євромайдану і антимайдану виникли сутички

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 почали пікет на площі Конституції біля входу в будівлю Харківської міської ради активісти антимайдану.

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Близько 50 активістів висловлювалися на підтримку господарської та політичної діяльності Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Незабаром до міськради прийшла колона прихильників Євромайдану. Близько 70 активістів з національною символікою під час пікетування вимагали розпуску Харківської міської ради і відставки Геннадія Кернеса.

Працівники міліції, які забезпечували правопорядок на місці проведення акцій, вишикувалися в шеренгу, перекривши вхід до приміщення міськради. Між учасниками обох акцій відбулися кілька словесних перепалок і невеликих сутичок, деякі кидалися яйцями і обливалися водою.

До будівлі міськради приїхав підйомний кран і активісти з жовто-блакитними стрічками з його допомогою на ліхтарі повісили перед міською радою українські національні прапори, а також червоно-чорні прапори.