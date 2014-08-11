Чоловікові Чорновол не змогли зупинити кров з розірваної кулею артерії
01:53, 11 серпня 2014Суспільство
1 0
Чоловік Тетяни Чорновол, боєць батальйону "Азов" Микола Березовий, загинув у боях під Іловайськом на Донеччині через втрату крові
Микола Березовий загинув через втрату крові/ ТСН
В неділю, 10 серпня, бійці "Азова" потрапили під обстріл. Снайпер поцілив у Миколу, коли той рятував свого пораненого бойового товариша, йдеться в сюжеті ТСН.
Чоловікові розірвало артерію на нозі, зупинити кров не змогли.
Читайте такожУ зоні АТО в бою загинув чоловік Тетяни Чорновіл
Чоловік Тетяни Чорновол, активістки та урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, в зону АТО пішов добровольцем. Без батька залишилося двоє дітей - трьох і десяти років.
Взимку, після жорстокого побиття Тетяни Чорновол, Микола майже не відходив від її ліжка і всіляко підтримував дружину в ризиковій журналістській діяльності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter