Чоловікові Чорновол не змогли зупинити кров з розірваної кулею артерії

В неділю, 10 серпня, бійці "Азова" потрапили під обстріл. Снайпер поцілив у Миколу, коли той рятував свого пораненого бойового товариша, йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловікові розірвало артерію на нозі, зупинити кров не змогли.

Читайте такожУ зоні АТО в бою загинув чоловік Тетяни Чорновіл

Чоловік Тетяни Чорновол, активістки та урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, в зону АТО пішов добровольцем. Без батька залишилося двоє дітей - трьох і десяти років.

Взимку, після жорстокого побиття Тетяни Чорновол, Микола майже не відходив від її ліжка і всіляко підтримував дружину в ризиковій журналістській діяльності.