Претензії Газпрому Нафтогаз переадресовує RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що претензії ВАТ «Газпром» щодо виникнення заборгованості у розмірі 500 млн. дол. мають бути адресовані керівництву компанії RosUkrEnergo.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні зазначається, що з початку 2008 року Україна мала одержати 4,85 млрд. куб. м газу середньоазіатського походження. У січні поточного року Україна спожила 4,72 млрд. куб. м газу, що не перевищило заплановані обсяги постачань. "Таким чином, заяви спікера ВАТ «Газпром» щодо несанкціонованого відбору Україною російського газу є безпідставними", - наголошується в повідомленні.

Компанія повідомляє, що згідно з балансом газу ВАТ «Газпром» на 2008 рік передбачено продаж компанії RosUkrEnergo 58 млрд. куб. м природного газу, з яких 55 млрд. куб. м середньо- і центральноазіатського газу мають бути поставлені споживачам України. Тільки після забезпечення українських споживачів компанія RosUkrEnergo отримує право експортувати до країн Європи залишок газу в обсязі 3 млрд. куб. м.

"На сьогодні компанія RosUkrEnergo вже експортувала 1,494 млрд. куб. м газу, тобто половину річного обсягу власного експорту. Таким чином, претензії ВАТ «Газпром» щодо «осідання» 1,5 млрд. куб. м газу на території України і виникнення заборгованості у розмірі 500 млн. дол. мають бути адресовані керівництву компанії RosUkrEnergo", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого офіційний представник ВАТ ”Газпром” Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що російська газова монополія з 11 лютого може припинити постачання свого газу до України, якщо Київ найближчим часом повністю не розрахується за всю прострочену заборгованість.

Разом із тим, RosUkrEnergo нагадала про необхідність повного і безумовного виконання українською стороною діючого контракту на транспортування природного газу RosUkrEnergo, призначеного європейським споживачам.

Станом на 6 лютого 2008 року, обсяг російського газу, що надійшов до України, становив близько 1,5 млрд. куб. м. Даний газ куплений компанією RosUkrEnergo за ціною 314,7 дол. за тис. куб. м.

Тим часом, член наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК заявив, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ перед «УкрГаз-Енерго» становить 1,5 млрд. доларів.

Для запобігання зриву опалювального сезону «УкрГаз-Енерго» закликає НАК «Нафтогаз України» терміново привести свою діяльність у відповідність із законодавством України, оголосити тендер з відбору постачальника природного газу для підприємств теплової енергетики і бюджетних установ, припинити бездоговірний відбір газу з газопроводів і ПСГ, переглянути необгрунтовано затверджені баланси газу.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2008 року компанія RosUkrEnergo, половина якої належить ”Газпрому”, поставлятиме більш дорогий російський газ замість дешевшого середньоазіатського. У зв`язку з цим ”Газпром” ставить під сумнів узгоджену раніше ціну постачання газу на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м, оперуючи цифрою 314,7 дол. за тис. куб. м газу, різницю називає ”боргом України”.