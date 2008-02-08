Заступник голови ”Нафтогазу” відбув до Росії для переговорів з ”Газпромом”
Дубина відправив Діденка
|Ігор ДІДЕНКО
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".
За словами співбесідника агентства, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА зараз перебуває в Києві.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого "Газпром" заявив, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого, в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу.
Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачено балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, невідкладно забезпечила повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.
НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.