Заступник голови ”Нафтогазу” відбув до Росії для переговорів з ”Газпромом”

Перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО відбув до Москви для переговорів з керівництвом ВАТ "Газпром" щодо врегулювання конфлікту, пов`язаного з постачаннями природного газу в Україну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

За словами співбесідника агентства, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА зараз перебуває в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого "Газпром" заявив, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого, в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачено балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, невідкладно забезпечила повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.