В Одеській області зареєструвалися більше 6 тисяч переселенців з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник прокурора Одеської області Віталій Етнарович.

Зокрема, за його словами, в регіоні за сприяння місцевих органів влади надано тимчасове житло для 6,071 тис. жителів Донецької і Луганської областей. При цьому, як зазначив заступник прокурора, спостерігається той факт, що після звільнення Слов'янська і Краматорська багато жителів цих міст прагнуть повернутися додому. Так, минулої п'ятниці виїхало 1,75 тис.Читайте такожКількість переселенців з Криму і зони АТО перевищила 80 тис людей

В Одеській області, згідно з узагальненими прокуратурою даними, зараз є 127 об'єктів для розселення майже 1,2 тис. осіб зі сходу країни.

«Але надати людям житло в Одеському регіоні можна буде тільки до середини жовтня у зв'язку з тим, що велика частина приміщень, в які люди розселяються, не забезпечена опалювальною системою. Тому зараз основна проблема з'ясувати кількість цих переселенців, яких ми можемо прийняти, і спланувати розселення на цій території», - сказав Етнарович. За його словами, по медичну допомогу зверталися 153 людини, з яких 100 – діти.Читайте такожОдещина: у бази відпочинку біля моря продовжують прибувати переселенці з Донбасу

Він додав, що з анексованого Криму по допомогу у відповідні соціальні органи регіону звернулися більш як 2 тис. осіб. «В основному це стосувалося житлових проблем. І всі вони були задоволені», - стверджує заступник прокурора.

За даними прокуратури, станом на 8 серпня вирішено питання пенсійного забезпечення і соціальних виплат 156 переселенців з Криму і Севастополя, 271 людини з Донецької області, 198 – з Луганської.