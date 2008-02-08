Переговори з Газпромом провалилися, до відключення газу - 85 годин

НАК "Нафтогаз України" продемонструвала на переговорах із "Газпромом", що відбулися в п`ятницю в Москві, неготовність обговорювати питання врегулювання заборгованості за поставки газу, заявив офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

"Сьогодні в центральний офіс ВАТ "Газпром" приїхав перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО для переговорів про умови врегулювання заборгованості, що склалася, за поставлений в Україну російський газ. Зустріч показала повну неготовність української сторони обговорювати по суті дану проблему. І.ДІДЕНКУ було детально висловлено позицію "Газпрому" і на цьому переговори закінчилися", – сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам.

ВАТ "Газпром" у разі неврегулювання ситуації навколо заборгованості за російський газ може припинити його поставки Україні о 10.00 за московським часом вівторка, повідомив С.КУПРІЯНОВ.

"Ми заявляли, що ситуація має бути врегульована в понеділок. Якщо цього не відбудеться, то у вівторок ми припинимо поставки о 10 ранку", - цитує його РІА "Новости" .