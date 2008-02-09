Ющенко: Україна зацікавлена в італійських інвестиціях
00:03, 09 лютого 2008Суспільство
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Президент зустрівся з головою банківської групи
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою банківської групи “Унікредит” (Італія) Алессандро ПРОФУМО.
Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави зазначив, що рівень товарообороту між двома країнами має позитивну динаміку, а вкладання італійських інвестицій в українську економіку має значні перспективи.
«Для нас надзвичайно важлива співпраця як із вашою банківською групою, так і з Італією в цілому», – наголосив В.ЮЩЕНКО.
Він заявив, що Україна зацікавлена у більш активному залученні італійського капіталу, і поінформував італійську сторону про серйозні інвестиційні перспективи у рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.
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