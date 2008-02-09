Голова «Нафтогазу України» пропонує продати його НАК з відкритих торгів
...або віддати під керівництво РНБО
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА пропонує перепідпорядкувати цю компанію Раді національної безпеки та оборони України або продати її на відкритих торгах.
Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.
На думку О.ДУБИНИ, будь-який із цих заходів дозволить уникнути зайвої політизації роботи «Нафтогазу України», яка, за його словами, і стала причиною глибокої кризи в компанії. «Жалюгідність ситуації у тому, що ми («Нафтогаз») надто залежимо від тих чи інших політичних рухів», - заявив він.
«Якщо НАК - стратегічне підприємство в Україні (це всі розуміють), то давайте його перепідпорядкуємо РНБОУ. Це один із варіантів», - запропонував О.ДУБИНА.
Ще одним способом уникнути політичної залежності голова правління вважає продаж компанії: «Давайте його відкриємо і продамо: 1% - Укрсиббанку, 1% - Ощадбанку, зробимо «Нафтогаз» відкритим, приберемо політизацію і спокійно працюватимемо».
На думку О.ДУБИНИ, у періоди, коли робота компанії надмірно не політизувалася, її фінансовий стан був значно благополучнішим. «Пам’ятаю НАК кінця 2002 року. Хоч би що там говорили і писали, компанія отримувала прибуток, володіла достатнім запасом газу у власних газосховищах, мала прямі відносини з Росією і Туркменистаном», - наголосив він.
Зараз, на думку голови правління, НАК «Нафтогаз України» стала дуже залежною від посередників. «Газпрому» ще треба сказати спасибі за те, що вони з нами розмовляють, - в принципі, у нас немає з ними жодних відносин. Щоб вирішити свої проблеми, ми маємо їхати до Швейцарії і спілкуватися з «РосУкрЕнерго», - констатував О.ДУБИНА.