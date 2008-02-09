Голова «Нафтогазу України» пропонує продати його НАК з відкритих торгів

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА пропонує перепідпорядкувати цю компанію Раді національної безпеки та оборони України або продати її на відкритих торгах.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

На думку О.ДУБИНИ, будь-який із цих заходів дозволить уникнути зайвої політизації роботи «Нафтогазу України», яка, за його словами, і стала причиною глибокої кризи в компанії. «Жалюгідність ситуації у тому, що ми («Нафтогаз») надто залежимо від тих чи інших політичних рухів», - заявив він.

«Якщо НАК - стратегічне підприємство в Україні (це всі розуміють), то давайте його перепідпорядкуємо РНБОУ. Це один із варіантів», - запропонував О.ДУБИНА.

Ще одним способом уникнути політичної залежності голова правління вважає продаж компанії: «Давайте його відкриємо і продамо: 1% - Укрсиббанку, 1% - Ощадбанку, зробимо «Нафтогаз» відкритим, приберемо політизацію і спокійно працюватимемо».

На думку О.ДУБИНИ, у періоди, коли робота компанії надмірно не політизувалася, її фінансовий стан був значно благополучнішим. «Пам’ятаю НАК кінця 2002 року. Хоч би що там говорили і писали, компанія отримувала прибуток, володіла достатнім запасом газу у власних газосховищах, мала прямі відносини з Росією і Туркменистаном», - наголосив він.

Зараз, на думку голови правління, НАК «Нафтогаз України» стала дуже залежною від посередників. «Газпрому» ще треба сказати спасибі за те, що вони з нами розмовляють, - в принципі, у нас немає з ними жодних відносин. Щоб вирішити свої проблеми, ми маємо їхати до Швейцарії і спілкуватися з «РосУкрЕнерго», - констатував О.ДУБИНА.