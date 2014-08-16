В Україну з Косова для підкріплення сил АТО повернуться ще сто миротворців

До кінця серпня в Україну повернуться понад 100 миротворців, які зараз виконують завдання з підтримання миру та стабільності на території автономного краю Косова.

Про це сказав заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Андрій Ординович, повідомляється на сайті Міноборони.

За словами Ординовича, вирішується питання щодо зменшення присутності українського контингенту в місіях і повернення військовослужбовців в Україну. «До кінця цього місяця ми маємо повернути 103 військовослужбовців з Косова», - сказав він і додав, що повертається маневрена рота, військовослужбовці якої після відпустки посилять підрозділи АТО.

Читайте такожУкраїнських миротворців у Ліберії знайомлять зі специфікою виконання польотівТакож він повідомив, що раніше з Косова до України вже повернулися 65 миротворців, тож разом із тими, кого очікують наприкінці місяця, їх кількість становитиме 168 осіб. За словами полковника, вивести підрозділ вдалося завдяки домовленості зі штаб-квартирою НАТО.

Також заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України повідомив про повернення до України 16 гелікоптерів, які були надані Міністерством оборони України в оренду компанії «Українські вертольоти».