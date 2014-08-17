Червоний Хрест роздав мешканцям Донбасу 100 тонн гуманітарної допомоги з Києва

Про це йдеться в комюніке, поширеному в неділю МКЧХ. Його цитує ИТАР-ТАСС.

"З учорашнього дня разом з українським Червоний Хрестом ми поширили 100 тонн переданої українською стороною допомоги в 10 містах на сході", - наголошується в повідомленні.

"Продукти, в основному, фрукти і овочі, повинні бути роздані понад 200 тисячам переміщених осіб в центрах та лікарнях (міста) Старобільська (Луганська область) та інших місць", - повідомив МКЧХ.

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У міжнародному комітеті з штаб-квартирою в Женеві також пояснили, що організована Києвом допомога надійшла в різні міста сходу України, у тому числі розташовані в Луганській області Лисичанськ та Сєвєродонецьк.