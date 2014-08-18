У Херсоні через підхоплену в Африці малярію помер моряк

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Херсонській обласній СЕС, хворобу виявили у моряка риболовецького рефрижераторного судна, який перебував у рейсі з 30 січня по 4 серпня в країнах західної Африки.

Після прибуття до Херсона, 5 серпня у моряка піднялася температура до 39 градусів, виявлялися пітливість і слабкість.

Хворий почав лікуватися самостійно, а за меддопомогою звернувся лише 8 серпня.

Читайте такожВ Україні за минулий рік було зафіксовано 78 випадків завізної малярії9 серпня хворого на «швидкій» доставили в реанімаційне відділення Херсонської інфекційної лікарні. Проте врятувати хворого медики вже не змогли: 13 серпня, не опритомнівши, чоловік помер.

Також в облСЕС зазначають, що за останні півроку в Херсонському морському порту випадків ввезення інфекційних захворювань, які мають міжнародне значення, не фіксували.

За даними СЕС, з початку року через пункт пропуску через держкордон України пройшли 373 іноземних судна і 171 судно України закордонного плавання, вони побували в 8 країнах, які вважаються небезпечними в плані інфекційних захворювань, але жодного випадку завезення захворювання серед членів екіпажів не виявляли.