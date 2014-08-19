На Керченській переправі заборонили продаж алкоголю: конфлікти в чергах збираються розряджати екскурсіями
Окупаційна влада Криму заборонила продавати алкоголь на Керченській переправі.
На сесії Керченської міськради сьогодні було прийнято рішення заборонити продаж спиртних напоїв на прилеглій до поромної переправи "Крим-Кубань" території. Про це Крыминформу повідомив головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу Керченської міськради Сергій Курін.
"Депутати проголосували за заборону на продаж спиртних напоїв на поромній переправі і прилеглої території. Пиво в число заборонених напоїв не потрапляє, але міськрада настійно рекомендувала підприємцям його не продавати", - сказав Курін.
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Він також повідомив, що у туристів, які очікують переправи в Керчі, з'явиться можливість взяти участь в ознайомлювальних турах по міським визначним пам'яткам.
"Сьогодні ми починаємо пропонувати екскурсійні маршрути по Керчі. Представники турфірм вже поїхали на накопичувачі для пасажирів, щоб з'ясувати попит на таку послугу. Я думаю, вона буде користуватися попитом", - сказав Курін.
За інформацією Керч.fm, на сьогоднішній день на територіях скупчення автомобілів, які очікують чергу на пором, алкогольна продукція продавалася.
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У свою чергу, міськрада запропонувала заборонити продаж алкогольної продукції як на самій переправі, так і на всіх накопичувальних майданчиках в Керчі та в радіусі 500 метрів.
Крім того, в.о. міського голови Роман Романов повідомив, що надалі практика заборони алкогольної продукції в масовому скупченні людей, тобто на вокзалах теж буде реалізована.
Як раніше повідомляв УНІАН, у чергах на Керченську поромну переправу, очікування в яких розтягується до 40 годин, почастішали бійки.
12 серпня депутату Держдуми, який намагався поза черги потрапити на Керченську переправу, розгнівані водії перевернули авто.