На Керченській переправі заборонили продаж алкоголю: конфлікти в чергах збираються розряджати екскурсіями

На сесії Керченської міськради сьогодні було прийнято рішення заборонити продаж спиртних напоїв на прилеглій до поромної переправи "Крим-Кубань" території. Про це Крыминформу повідомив головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу Керченської міськради Сергій Курін.

"Депутати проголосували за заборону на продаж спиртних напоїв на поромній переправі і прилеглої території. Пиво в число заборонених напоїв не потрапляє, але міськрада настійно рекомендувала підприємцям його не продавати", - сказав Курін.

Читайте такожЧерга на пором з окупованого Криму росте: росіяни стоять у заторі більше 30 годин

Він також повідомив, що у туристів, які очікують переправи в Керчі, з'явиться можливість взяти участь в ознайомлювальних турах по міським визначним пам'яткам.

"Сьогодні ми починаємо пропонувати екскурсійні маршрути по Керчі. Представники турфірм вже поїхали на накопичувачі для пасажирів, щоб з'ясувати попит на таку послугу. Я думаю, вона буде користуватися попитом", - сказав Курін.

За інформацією Керч.fm, на сьогоднішній день на територіях скупчення автомобілів, які очікують чергу на пором, алкогольна продукція продавалася.

Читайте такожГігантська черга на Керченській переправі паралізувала рух у Керчі

У свою чергу, міськрада запропонувала заборонити продаж алкогольної продукції як на самій переправі, так і на всіх накопичувальних майданчиках в Керчі та в радіусі 500 метрів.

Крім того, в.о. міського голови Роман Романов повідомив, що надалі практика заборони алкогольної продукції в масовому скупченні людей, тобто на вокзалах теж буде реалізована.

Як раніше повідомляв УНІАН, у чергах на Керченську поромну переправу, очікування в яких розтягується до 40 годин, почастішали бійки.

12 серпня депутату Держдуми, який намагався поза черги потрапити на Керченську переправу, розгнівані водії перевернули авто.