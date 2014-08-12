Депутату Держдуми, який намагався поза чергою потрапити на Керченську переправу, перевернули авто - ЗМІ

Автомобілісти, які очікують своєї черги на Керченську поромну переправу з боку порту "Кавказ" (Росія), перевернули машину депутата Державної думи, який намагався проскочити позачергово.

Про це сьогодні повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, передає Крыминформ.

"Вчора, мені кажуть люди, перевернули машину депутата Державної думи, який хотів проїхати без черги, - сказав Аксьонов і назвав такі дії виправданими: - Ніякі посади і ніякі посвідчення не рятують від справедливого розгляду справ. Це, до речі, показник, як має бути: порушуєте - отримаєте".

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За його словами, цей інцидент має спонукати депутатів вжити заходів щодо впорядкування роботи переправи.

"Там стоять по 40 годин люди, депутатам потрібно потурбуватися про те, щоб упорядкувати роботу, в тому числі, з федеральними міністерствами", - додав Аксьонов.

Як раніше повідомляв УНІАН, потік автомобілів, що прибувають до порту Кавказ на Керченську переправу, не зменшується, час очікування завантаження становить до 40 годин.