Прапорщик виніс з військової частини більше 800 кг срібла

У Житомирі до п’яти років позбавлення волі засуджено прапорщика, який викрав з військової частини деталей на 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в слідчій частині Житомирського гарнізону, військовослужбовець однієї з військових частин області, перебуваючи на посаді начальника сховища, викрав три магнітні ящики, пристрій звукових сигналів, блок передавача інформації та вивіз за межі частини дорогоцінні метали з виробів спецпризначення на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Як повідомив журналістам начальник слідчої частини Житомирського гарнізону Володимир КЛЕПІКОВСЬКИЙ, "факт крадіжки виявили працівники прокуратури під час прокурорської перевірки, спочатку виявили нестачу срібних пластин загальною вагою понад 812 кг, а далі - й іншу нестачу".

За його словами, начальник сховища привласнив сотні деталей спецпризначення, вивіз їх за територію частини та продав. В.КЛЕПІКОВСЬКИЙ також сказав, що злякавшись кримінальної відповідальності, військовий переховувався за кордоном - у Росії та Молдові, однак потім був затриманий.

Житомирським військовим судом його засуджено на 5 років позбавлення волі, позбавлено військового звання, також прокуратурою заявлений до нього цивільний позов.