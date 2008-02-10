У закарпатському Солотвино утворилося п’ять карстових проваль

У селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області утворилося ще п`ять нових карстових проваль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС України в Закарпатській області в ніч з 7 на 8 лютого 2008 року на території зони відпочинку "Солені озера" утворилися п`ять нових карстових проваль, радіусом близько 4 метрів. Також спостерігається збільшення в діаметрі карстових проваль, які утворилися раніше.