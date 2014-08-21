У Донецьку при артобстрілі зруйновано покрівлю та стіни краєзнавчого музею

Як наголошується в повідомленні прес-служби Донецької міської ради, ніч на 21 серпня пройшла неспокійно для жителів Ворошиловського та Куйбишевського районів міста.

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О 22.00 у Ворошиловському районі в результаті артобстрілу було зруйновано покрівлю та стіни Донецького обласного краєзнавчого музею. Через попадання снарядів зруйнований житловий будинок №21 по вул. Латвійській, пошкоджено покрівлю житлового будинку №12 і повністю знищена покрівля та гараж будинку №14 по вул. Черемховска в Куйбишевському районі.

За уточненими даними ДСНС в Донецькій області 20 серпня в результаті артобстрілу Київського району, який стався в 17.40, по вул. Челюскінців у п'ятиповерховому будинку №204 снарядом пробита стіна і пошкоджено вікна, в ліцеї "Ерудит", розташованому за адресою вул. Челюскінців №189Л, вибиті вікна, крім того, пошкоджено приватні житлові будинки з №63 по №81, №83А, з №84 по №96 по вул. Коцюбинського.

У міськраді повідомили, що ранок сьогоднішнього дня в місті знову почався з залпів, які, за інформацією жителів, були чутні в Ленінському, Київському, Куйбишевському та Ворошиловському районах. Станом на 9.30, в Донецьку зберігається напружена обстановка, але, незважаючи на це, в штатному режимі працюють комунальні служби і громадський транспорт, запевнили в міськраді.