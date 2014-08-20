За добу в Донецькій області загинули 34 мирних жителі

Як йдеться в оперативному повідомленні департаменту охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації, "за останню добу в результаті бойових дій загинули 34 жителі області, ще 29 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

Всього з початку ведення обліку постраждалих в ході бойових дій, поранення отримали 1748 осіб, загинула 951 людина.

Крім цього, за інформацією РНБО, за минулу добу в зоні АТО загинули 9 українських військовослужбовців, 22 бійці отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня, за інформацією місцевих жителів, залпи з важких знарядь періодично лунали по всьому місту. В результаті бойових дій пошкоджено житлові будинки та будівлі на низці вулиць.

Як повідомляв УНІАН, бойові дії в Донецьку і Луганську для сил АТО ускладнюються тим, що терористи використовують важкі озброєння, в той час як українські військові не можуть використовувати такий вид озброєння, щоб не допустити масових жертв серед мирного населення.