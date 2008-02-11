Микола Вересень запросить до студії перекладача Олексу Негребецького

Сьогодні 11 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Олекса НЕГРЕБЕЦЬКИЙ - перекладач художніх фільмів та анімаційних стрічок, серед яких телесеріал “Альф”, анімаційні стрічки “Тачки”, «Сезон полювання», «Змивайся», «Шрек» тощо. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 лютого о 18.40