На Донбасі терористи у формі українських військових грабують квартири

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

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"Останнім часом терористи вдалися до провокацій, проникаючи під виглядом військовослужбовців збройних сил у приватні квартири мирних жителів в зоні АТО. Погрожуючи фізичною розправою, вони грабують або викрадають автомобілі", - повідомив Андрій Лисенко, додавши при цьому, що в зоні АТО терористи продовжують грабувати представників бізнесу і мирних жителів.