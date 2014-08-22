На Донбасі терористи у формі українських військових грабують квартири
13:52, 22 серпня 2014Суспільство
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Бойовики у формі українських військових грабують квартири і викрадають автомобілі мирних громадян.
Бойовики на сході грабують квартири і викрадають машини місцевих жителів / фото vk.com/lugansk_city
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
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"Останнім часом терористи вдалися до провокацій, проникаючи під виглядом військовослужбовців збройних сил у приватні квартири мирних жителів в зоні АТО. Погрожуючи фізичною розправою, вони грабують або викрадають автомобілі", - повідомив Андрій Лисенко, додавши при цьому, що в зоні АТО терористи продовжують грабувати представників бізнесу і мирних жителів.
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