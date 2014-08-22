Терористи розбомбили Донецький обласний краєзнавчий музей

15:25, 22 серпня 2014
Суспільство
4 0

Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею.

REUTERS

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею", - заявив він.

Читайте такожУ Донецьку при артобстрілі зруйновано покрівлю та стіни краєзнавчого музею

"З 29 залів вціліли лише 3", - уточнив спікер РНБО, додавши, що "найбільше постраждала археологічна колекція".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter