Терористи розбомбили Донецький обласний краєзнавчий музей

Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею", - заявив він. Читайте такожУ Донецьку при артобстрілі зруйновано покрівлю та стіни краєзнавчого музею "З 29 залів вціліли лише 3", - уточнив спікер РНБО, додавши, що "найбільше постраждала археологічна колекція".

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