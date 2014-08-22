Терористи розбомбили Донецький обласний краєзнавчий музей
15:25, 22 серпня 2014Суспільство
4 0
Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Бойовики розбомбили будинок Донецького обласного краєзнавчого музею", - заявив він.
Читайте такожУ Донецьку при артобстрілі зруйновано покрівлю та стіни краєзнавчого музею
"З 29 залів вціліли лише 3", - уточнив спікер РНБО, додавши, що "найбільше постраждала археологічна колекція".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter