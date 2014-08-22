Сили АТО найближчим часом отримають броньовані КрАЗи та медавтомобілі

Два військових транспортники на базі вантажних автомобілів КрАЗ-6322 та броньований медичний автомобіль для евакуації поранених із зони бойових дій на базі ГАЗ-66 були підготовлені на заводі НВО «Практика» за особистий кошт народних депутатів Тетяни Донець та Дениса Дзензерського. Транспорт для модернізації та бронювання надала Національна гвардія України.

«Я щаслива, що виконала обіцянку та наочно показала: за два тижні в Україні можна суцільно забронювати автомобілі, які здатні перевозити до 25 осіб. І головне – до Дня Незалежності встигаю подарувати першу броньовану восьмимісну «швидку» », - сказала Тетяна Донець.

Зазначається, щовиробництво нового броньованого автомобіля зайняло б 3-6 місяців та обійшлося б у кілька разів дорожче.

«Одне з головних питань в мене до збройних сил - це забезпечення українських військовослужбовців бронею. Техніка є, все профінансовано… - сказав після огляду броньованої техніки прем’єр Яценюк.

«КрАЗ – на 100% український, і на 100% заброньований українською компанією «Практика», коштує майже в два рази дешевше за такий же КрАЗ, якщо його купувати в Еміратах. 3 млн. грн. треба платити за броньований еміратський КрАЗ, 1 млн. 800 тис. – за український… Компанія здатна виготовляти щотижня по одній броньованій машині мінімум. Військове начальство повинне забезпечити поставки і використання», - додав Яценюк.

Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Степан Полторак подякував виробникам і народним депутатам за підготовлену техніку і відзначив їх спеціальними нагородами Нацгвардії.

«Ми випробуємо ці машини під час бойових дій. Хоча вони й пройшли заводські випробовування, все ж необхідно подивитися як вони себе покажуть в реальних умовах при збільшених навантаженнях», - сказав Степан Полторак.

«Якщо підсумки будуть позитивними, ми буквально наступного тижня укладаємо договір і приступаємо до масового виробництва такої броньованої техніки», - зазначив він.